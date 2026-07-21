Neymar avança na recuperação e deve voltar ao Santos no fim de semana

Neymar não estará em campo na partida desta terça-feira (21), contra a Universidad Central, na Venezuela, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O camisa 10 foi preservado pela comissão técnica do Santos em razão de um controle de carga, mas a recuperação tem evoluído conforme o planejado. A expectativa do clube é que o atacante reúna condições de atuar no fim de semana, quando o Peixe volta suas atenções ao Brasileirão.

Depois de retornar das férias concedidas após a participação na Copa do Mundo, Neymar retomou os treinamentos no CT Rei Pelé e vem cumprindo a programação estabelecida pelos departamentos médico, físico e de fisiologia. Na segunda-feira, enquanto o elenco viajou para a Venezuela, o craque permaneceu em Santos para realizar atividades com bola, priorizando a preparação física antes da reestreia. A decisão foi tomada para evitar riscos e garantir que ele volte em melhores condições.

Internamente, a avaliação é positiva. Neymar respondeu bem aos trabalhos realizados desde a reapresentação e não apresentou qualquer problema durante o processo de readaptação. Por isso, a tendência é que ele seja relacionado para o compromisso deste sábado (25), contra a Chapecoense, às 18h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

Enquanto aguarda o retorno do principal jogador, o Santos busca um bom resultado diante da Universidad Central para ganhar vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Além da ausência de Neymar, o técnico Cuca terá que lidar com outros cinco desfalques, incluindo Gabigol e Willian Arão, dois titulares e jogadores importantes para o esquema tático da equipe.

A possível volta de Neymar representa um reforço importante para a sequência da temporada. Além de aumentar o poder ofensivo da equipe, o camisa 10 chega em um momento decisivo, com o Santos dividido entre a luta pela sobrevivência na Copa Sul-Americana e a retomada do Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 15ª posição na tabela.

Neymar deixou claro para a diretoria santista que quer cumprir o restante de seu contrato, que se encerra em dezembro de 2026, mas não se sabe qual será o próximo passo de sua carreira, com a aposentadoria ou uma transferência para outra equipe — a maior chance é uma ida aos Estados Unidos — sendo possibilidades não descartadas.