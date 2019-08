Neymar aposta em saída, mas esbarra em orgulho do PSG

O atual momento de Neymar no PSG garante que o jogador sairá, mas o clube não pretende abrir mão do brasileiro por menos de 300 milhões de euros

A desfecho final da novela envolvendo Neymar e parece estar longe do fim. Segundo apurações do tradicional jornal francês, o L’Equipe, Neymar não deverá voltar a jogar com o novamente, porém, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, não pretende deixar que o atleta saía do time.

A equipe francesa não pretende reduzir o preço do brasileiro pelo qual pagou 222 milhões de euros há duas temporadas ao - a transferência mais cara da história do futebol. De acordo com o veículo francês, o PSG estabeleceu o preço do jogador em 300 milhões de euros e não aceitará, a princípio, negociar por menos que este valor.

O L’Equipe ressalta que 150 milhões do investimento inicial dos 222 milhões foram recuperados. No entanto, o ressarcimento não é suficiente ao PSG, uma vez que não se trata de números, mas sim de orgulho. O PSG não quer dar a sensação de que perdeu, por assim dizer, e tem força financeira suficiente para recusar as possíveis ofertas que podem aparecer por Neymar.

A ideia inicial do Barcelona era de incluir Coutinho e Rakitic como moeda de troca na negociação para reduzir o preço de Ney e, de passagem, dificultar a comparação direta entre a operação atual e a de 2017. Mas o pacote oferecido não chamou a atenção do PSG, conforme informou a Goal recentemente.

Outras variáveis envolvendo o futuro de Neymar no Barcelona podem ser consideradas. O Barça assinou com Griezmann e prefere não ter outro gasto de grande calibre neste temporada. Portanto, de acordo com a mídia francesa, em algum momento o time espanhol poderia oferecer uma proposta com a opção de compra obrigatória na qual iniciará o pagamento somente no próximo ano e permitiria contar com o brasileiro no elenco desde já. Feito semelhante ao que o PSG realizou na transferência de Mbappé com o objetivo de “aliviar” o valor e os rigores do Fair Play Financeiro.

A 2019-18 começa em 10 de agosto e, até o momento, o PSG e Neymar não entraram em acordo, porém todas as opções seguem abertas por mais que seja difícil enxergar o capítulo final desta história.