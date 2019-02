Neymar aponta Robinho como ídolo e revela paixão por basquete

Em entrevista ao DAZN, Neymar atribuiu o status de ídolo para Robinho; atletas atuaram juntos no Santos e ajudaram o time aumentar a lista de títulos

Craque do Paris Saint-Germain, Neymar bateu um papo exclusivo com o DAZN e revelou alguns gostos que poucos poderiam considerar ser do agrado do jogador. Já imaginou o Neymar como cantor?

Mas além da descontração durante a conversa, Neymar destacou Robinho como o seu grande ídolo do futebol. Ambos jogadores formaram a base vencedora do Santos entre as temporadas de 2010 e 2012.

Ney e Robinho ajudaram o time da Vila Belmiro a erguer o troféu da Libertadores 2011, a Copa do Brasil em 2010, a Recopa Sul-Americana no ano de 2012 e o tricampeonato paulista nas edições 2010, 2011 e 2012.

O camisa 10 da Seleção Brasileira ainda comentou sobre a afeição pelo basquete, esporte no qual o brasileiro revelou acompanhar.

