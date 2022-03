Neymar ainda sente o impacto da queda do PSG na Champions League: “dias complicados”

A eliminação do PSG na Liga dos Campeões ainda não foi digerida pelos lados do Parc de Princes. E quem admite é o próprio Neymar, um dos craques do time francês - e que não foi poupado pela torcida após a queda.

O time, que chegou a ter uma vantagem de dois gols no agregado no intervalo do segundo jogo, acabou sendo derrotado pelo Real Madrid, em show de Karim Benzema. Uma eliminação que surpreendeu, irritou e acima de tudo deixou marcas.

Questionado sobre o resultado em evento de lançamento de sua nova chuteira, em Paris, Neymar não desconversou e admitiu o baque, mas aproveitou para defender a "honra" da equipe.

Getty Images

"Estão sendo dias complicados para nós. Ninguém queria perder. Ninguém fez corpo mole, ninguém se preparou para perder. A gente se dedicou, se empenhou, fez de tudo para estar em campo." pontuou o brasileiro. "Voltei de lesão, dei minha vida para estar naquele momento. Podíamos até perder, mas pelo menos estive com meus companheiros, dando a cara a tapa."

Vaiado pela torcida do PSG após o confronto, mesmo tendo marcado contra o Bordeaux, Neymar, junto de Messi e outros jogadores de renome, tem sido questionado. Fácil dizer que a situação nem está fácil para ninguém no Paris Saint-Germain. Mas o brasileiro parece estar disposto a colocar o episódio no retrovisor.

"Vida de atleta é assim. Um dia você está lá em baixo, perdeu o jogo, mas tudo pode se reverter. Futebol é apaixonante por isso." opinou o atacante.

O PSG segue sendo líder da Ligue 1, com 15 pontos de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha. O próximo compromisso da equipe é contra o Monaco, fora de casa, neste próximo domingo (20), às 9h (de Brasília).