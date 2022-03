Protestos e vaias a Messi e Neymar marcam reencontro do PSG com a torcida

Depois da eliminação diante do Real Madrid, na última quarta-feira (09), nas oitavas de final da Champions League, o PSG reencontrou a torcida neste domingo (13), na vitória por 3 a 0 sobre o Bordeaux, pela Ligue 1. Apesar do triunfo, no entanto, o tom nas arquibancadas foi de muita cobrança.

Os principais alvos foram Neymar e Messi. A dupla recebeu muitas vaias dos torcedores. O atacante brasileiro, por exemplo, sempre que tocava na bola ouvia vaias. A torcida não aliviou nem mesmo depois que o atacante brasileiro balançou as redes.

Esse é o clima do reencontro do PSG com sua torcida.



Mbappé é o único que teve apoio. Neymar e Messi são muito vaiados quando tocam na bola. pic.twitter.com/0mmoJslmkB — ⚽ (@DoentesPFutebol) March 13, 2022

Messi participou de dois dos três gols do PSG no jogo, mas também não teve alívio. O argentino, assim como Neymar, foi vaiado praticamente todo o jogo. Antes mesmo do início da partida, os torcedores protestavam contra a dupla sul-americana.

Mbappé, por outro lado, foi poupado pela torcida. O atacante também balançou as redes e chegou a 15 gols na Ligue 1 nesta temporada. Ele também soma 10 assistências. O outro tento foi anotado pelo volante Paredes.

Líder isolado do campeonato francês com 65 pontos, o PSG encara o Monaco, no dia 20 de março, fora de casa. Depois disso, a competição dará uma pausa por conta da Data FIFA.