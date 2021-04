#NeyDay: Neymar publica "Vamo que o Pai tá on" e fãs esquentam semifinal da Liga dos Campeões

A partida de ida, entre PSG e Manchester City, pela Liga dos Campeões, já começou, pelo menos no Twitter

Na primeira partida das semifinais da Liga dos Campeões, o PSG sonha em voltar a final da UCL. Nesta quarta-feira (28), às 16h (de Brasília) , Neymar estará em campo. Nas redes sociais, já é #NeyDay. Assim como nas quartas de final, os fãs demonstraram todo seu apoio ao craque brasileiro.

Nas primeiras horas da manhã, os torcedores do PSG e do Brasil já estavam lotando as redes sociais com mensagens de apoio ao camisa 10. E como muitos grupos do Whatsapp, o Twitter amanheceu com as mensagens de bom dia.

Hj temos Neymar JR em campo e NADA, eu disse NADA mais me importa!#neyday pic.twitter.com/F9HnIGhj2q — Pagani 🇲🇨 (@FelipePaganii) April 28, 2021

⚠️ATENÇÃO⚠️



o neymar INFELIZMENTE NÃO JOGA HOJE!😞😔😔😞😞😔😭😱



até porque ele não joga, ele humilha!!! 😘🥰🤪😘🥰😍🥰🥰😍🥰 #neyday pic.twitter.com/aXNPn8uFzO — maria neymarzete fã da doarda corinthiana (@ttdavieira__) April 28, 2021

VOCÊ RECEBEU O VALE GOL DO NEYMAR



╭╴╴╴╴╴✁ ╴╴╴╴╴╴╮

┆ GOL DO NEYMAR ┆

╰╴╴╴╴✃ ╴╴╴╴╴╴╴╯



RT PARA QUE O NEY FAÇA GOL HOJE#neyday #NeymarDay #neymarzetesegueneymarzete pic.twitter.com/fORBil4HJd — O TAL DO ESPORTE (@tal_esporte) April 28, 2021

Tá maluco cara, respira devagar aí

Neymar precisa de oxigênio vai com calma #neyday pic.twitter.com/kFubvTQT8E — VKG Yoka (@1yokahoma) April 28, 2021

O próprio Ney usou as redes para projetar o confronto: "Vamo que o pai tá on".

Vamo que o Pai tá on 😜🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) April 28, 2021

Hoje é dia do homem, o cara que chutou uma bola pro céu e criou o SOL! Contemplem essa ousadia e alegria #neyday pic.twitter.com/8NQcDMYtR2 — jao (@eutrekin) April 28, 2021

É HOJE HEIN



DIA DE JANTAR OS INGLESES EM PARIS



Confesso que estou com o coração meio dividido, já que do outro lado tem Josep Guardiola, o cara que fez eu gostar de futebol



PORÉM AQUI É A TROPA DO NEY#neyday pic.twitter.com/rUVJoLvL24 — Guilherme Gonçalves (@IugCastro10) April 28, 2021