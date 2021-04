#NeyDay: torcida por Neymar na Liga dos Campeões esquenta as redes

A partida de volta, entre PSG e Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, já começou, pelo menos no Twitter

Na partida decisiva das quartas de final da Liga dos Campeões , o PSG luta para chegar na semifinal da UCL. A partida contra o Bayern acontece nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília) . Nas redes sociais, já é #NeyDay. Assim como na semana passada, os fãs do craque demonstraram todo seu apoio ao craque brasileiro .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nas primeiras horas da manhã, os torcedores do PSG e do Brasil já estavam lotando as redes sociais com mensagens de apoio ao camisa 10. E como muitos grupos do Whatsapp, o Twitter amaneceu com as mensagens de bom dia.

Já pararam de respirar? O Neymar precisa de oxigênio pra ganhar de alemão #neyday — Lucax (@10Lucax) April 13, 2021

Desculpe te fazer essa pergunta mas será que o Neymar está em primeiro lugar na sua vida? Se tiver, pare tudo o que está fazendo agora e envie esta mensagem para todo mundo e veja o que o Neymar fará na sua vida. Amém. Não ignore#NeyDay — g (@doderlaine) April 13, 2021

NEY DAY E SÓ ISSO IMPORTA! BORA NEYMAR! pic.twitter.com/iqpEuZg2J7 — Rafael Correia Octacampeão ᶜʳᶠ ❁ (@faellcorreia30) April 13, 2021

Regras do #neyday



1- falar baixo que o Ney precisa descansar;

2- prender a respiração das 15h as 18h para que o Neymar tenha oxigênio suficiente em campo;

3- se falar mal do Ney vai levar hate da grande multidão neymarzete.



Boa sorte, @neymarjr pic.twitter.com/9HkyqCGtpe — Foi de Letra (@foideletra) April 13, 2021

Após ter vencido por 3 a 2 na Alemanha , o clube da capital francesa pode perder até por um gol de diferença e ainda assim garante vaga nas semifinais, entre os quatro melhores times do Velho Continente.

Enquanto Mauricio Pochettino apostará na força da Neymar e Mbappé, que ajudou a garantir o triunfo no primeiro duelo, Hans Flick não poderá contar com Lewandowski, atual melhor do mundo, assim como não pode na semana passada. Choupo-Moting, ex-jogador do PSG, será o substituto .

⚠️🚨 URGENTE 🚨⚠️



fontes próximas a Neymar revelam que o craque NÃO VAI JOGAR hoje...



VAI DAR SHOW! #neyday pic.twitter.com/JUFqQf2l2F — TNT Sports Brasil ⚪️ (@TNTSportsBRA) April 13, 2021

Corrente do mão de alface, repasse para o Neuer falhar!



🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬

🥬

🥬

🥬 NEUER. 🥬

🥬

🥬

🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬#OPAITAON #NEYDAY — camaleão que já não é di street (@danieldron24691) April 13, 2021

acordei com frio e com aula, MAS HOJE TEM #neyday, VAMO QUE VAMO GURIZADA, PAI TA ON 🔛🇧🇷🔥 pic.twitter.com/xS14L76p17 — 🪐 𝖇𝖊 ㋡🇦🇹 (@Be_2218) April 13, 2021

HOJE TEM NEY NA CHAMPIONS DESTRUINDO OS ALEMÃES!



Se o Neymar acha, eu concordo.

Se o Neymar fala, eu escuto.

Se o Neymar erra, eu perdoo.

Se o Neymar tem 100 fãs, eu sou um deles.

Se o Neymar tem 1 fã, eu sou esse fã.

Se o Neymar não tem fãs, eu não existo



VAMOOO #neyday pic.twitter.com/SBCkRJdMPs — jN22 (@juan_slv22) April 13, 2021

Um crime ter que trabalhar no #neyday

Não se respeita mais os feriados nesse país pic.twitter.com/soACpNjozM — Luiz Henrique🇫🇷🦁 (@Tricouvinte) April 13, 2021

VOCÊ RECEBEU O VALE GOL DO NEYMAR



╭╴╴╴╴╴✁ ╴╴╴╴╴╴╮

┆ GOL DO NEYMAR ┆

╰╴╴╴╴✃ ╴╴╴╴╴╴╴╯



RT PARA QUE O NEY FAÇA GOL HOJE#neyday pic.twitter.com/XHH2wfgvtD — O TAL DO ESPORTE (@tal_esporte) April 13, 2021