Newcastle x Manchester United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste domingo (2), pela 29ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Newcastle e Manchester United se enfrentam na manhã deste domingo (2), às 12h30 (de Brasília), no St. Jame's Park, pela 29ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em quinto lugar do campeonato com 47 pontos, o Newcastle vai a campo em busca de um triunfo para tentar entrar no G-4. O time terá o retorno de Joelinton após cumprir suspensão, enquanto Almiron e Krafth seguem se recuperando de lesões.

Já o Manchester United está na terceira posição com 50 pontos, e quer a vitória fora de casa para se consolidar na zona de classificação à Champions League. Os Red Devils seguem sem Casemiro, que cumpre o segundo jogo de quatro suspensões, enquanto Eriksen e Van de Beek são ausências confirmadas.

Prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Willock; Saint-Maximin, Isak, Joelinton.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Sabitzer, McTominay; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Desfalques

Newcastle

Miguel Almiron e Emil Krafth estão lesionados.

Manchester United

Donny van de Beek e Christian Eriksen estão lesionados, enquanto Casemiro cumpre suspensão.

Quando é?