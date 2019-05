Nem Neymar, nem Mbappé: "Real Madrid quer Hazard este ano", diz Florentino

O atacante belga está na mira do clube Merengue e há chances de sua saída do Chelsea ser anunciada após a final da Europa League

As especulações de que um dos craques do , Neymar ou Kylian Mbappé, iriam para o foram todas negadas pelo presidente Florentino Pérez. O alvo, na verdade, é Eden Hazard.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O presidente do clube Merengue declarou em entrevista à rádio El Transistor que o clube não entrou em contato com nenhum dos dois jogadores do time da capital francesa.

“Zidane não falou com Mbappé nem com Neymar. Estamos há anos tentando fazer com que Hazard feche com o Real Madrid. Tenho muito interesse que ele venha e que chegue neste ano. Só resta um ano de contrato [com o ] e fica mais fácil”, disse o presidente.

Segundo a imprensa europeia, há chances de Hazard aceitar a proposta do clube Merengue e que sua saída dos Blues seja anunciada após a final da contra o , marcada para esta quarta-feira (29).

O atacante belga também havia dito em entrevista ao Daily Mail que, se fosse trocar de camisa, não seria com outro time da Premier League.

“Sou azul, não há opção que eu vá para um clube da Premier League. Certo momento, tive a oportunidade de assinar com o , o City, , mas acho que tomei a decisão certa”, afirmou.