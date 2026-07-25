A transferência do guarda-redes alemão Marc-André ter Stegen do Barcelona para o Ajax entrou num túnel escuro, depois de as negociações voltarem a emperrar devido a divergências sobre a distribuição do salário do jogador, num desenvolvimento surpreendente para um negócio que parecia fechado há poucos dias.

Segundo o jornal espanhol "Sport", as partes envolvidas mantêm-se rígidas nas suas posições, com aquilo que parecia ser uma mera formalidade a transformar-se numa crise complexa que já não é apenas financeira, estendendo-se também a uma discórdia sobre como repartir o salário do guarda-redes alemão entre os dois clubes.

As regras do fair play financeiro complicam o cenário

O Barcelona recusa recuar na sua posição devido às restrições impostas pelas regras do fair play financeiro, que limitam a sua margem de manobra, ao mesmo tempo que o Ajax não consegue dar quaisquer passos adicionais em direção a ter Stegen, o que levou à nova paragem das negociações.

Ter Stegen tinha concluído na passada sexta-feira os trâmites da sua transferência para o Ajax, após a aprovação do negócio pelo Barcelona, mas a situação virou de pernas para o ar num dos maiores negócios do mercado de transferências de verão no campeonato espanhol.

Solução próxima ou crise prolongada?

Apesar de uma solução parecer improvável neste momento, as fontes garantem que as partes envolvidas procuram resolver a questão nos próximos dias, enquanto o guarda-redes alemão permanece no Barcelona à espera da evolução da situação.