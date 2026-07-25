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«Negócio fechado» vira do avesso: nova crise no Barcelona

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A transferência do guarda-redes alemão Marc-André ter Stegen do Barcelona para o Ajax entrou num túnel escuro, depois de as negociações voltarem a emperrar devido a divergências sobre a distribuição do salário do jogador, num desenvolvimento surpreendente para um negócio que parecia fechado há poucos dias.

Segundo o jornal espanhol "Sport", as partes envolvidas mantêm-se rígidas nas suas posições, com aquilo que parecia ser uma mera formalidade a transformar-se numa crise complexa que já não é apenas financeira, estendendo-se também a uma discórdia sobre como repartir o salário do guarda-redes alemão entre os dois clubes.

As regras do fair play financeiro complicam o cenário

O Barcelona recusa recuar na sua posição devido às restrições impostas pelas regras do fair play financeiro, que limitam a sua margem de manobra, ao mesmo tempo que o Ajax não consegue dar quaisquer passos adicionais em direção a ter Stegen, o que levou à nova paragem das negociações.

Ter Stegen tinha concluído na passada sexta-feira os trâmites da sua transferência para o Ajax, após a aprovação do negócio pelo Barcelona, mas a situação virou de pernas para o ar num dos maiores negócios do mercado de transferências de verão no campeonato espanhol.

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Solução próxima ou crise prolongada?

Apesar de uma solução parecer improvável neste momento, as fontes garantem que as partes envolvidas procuram resolver a questão nos próximos dias, enquanto o guarda-redes alemão permanece no Barcelona à espera da evolução da situação.

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