A possível transferência de Yan Diomande para o Real Madrid passou a representar uma ameaça direta às ambições do Barcelona de contratar o avançado kosovar Vesnik Aslani, estrela do Hoffenheim, da Alemanha, depois de o Leipzig ter atrelado o seu destino ao futuro do jogador marfinense numa operação entrelaçada que poderá privar os blaugrana do seu principal alvo ofensivo.

Segundo o jornal espanhol "As", o Leipzig alemão está decidido a contratar Aslani, de 23 anos, como substituto direto de Diomande caso se concretize a transferência deste último para a capital espanhola, cenário que coloca o Barcelona numa posição extremamente delicada, sobretudo porque o clube catalão considera o avançado kosovar o substituto ideal para Ferran Torres.

O quadro complica-se ainda mais perante a aceleração das negociações entre o Real Madrid e o Leipzig em torno de Diomande, com o clube merengue a procurar fechar o negócio nos próximos dias, o que significa que o Leipzig avançará de imediato para acionar a cláusula de rescisão no contrato de Aslani com o Hoffenheim, no valor de 29 milhões de euros, algo que fecharia definitivamente a porta ao Barcelona.

Os blaugrana enfrentam uma corrida acelerada contra o tempo, já que precisam primeiro de resolver o futuro de Ferran Torres, que se tornou incerto no clube apesar do seu brilho na final do Mundial de 2026, perante a sua hesitação em renovar o contrato que termina dentro de um ano, no meio de forte interesse do Paris Saint-Germain e do Atlético de Madrid, antes de avançar oficialmente por Aslani.

Apesar do acordo inicial de Aslani em juntar-se ao Leipzig, o avançado kosovar, que marcou 11 golos e deu 8 assistências pelo Hoffenheim em 35 jogos na época passada, mantém-se prudente na decisão final à espera de uma proposta oficial do Barcelona, num sinal claro da sua preferência pela transferência para o Camp Nou caso o clube catalão apresente uma proposta concreta.

Mas o maior problema reside no facto de o Leipzig estar a pressionar fortemente o jogador para definir a sua situação, sobretudo porque o clube alemão quer assegurar o substituto antes de permitir a saída de Diomande para Madrid, o que significa que a janela de oportunidade do Barcelona se estreita perigosamente a cada hora que passa.

Esta complexa equação coloca a direção do Barcelona perante duas opções difíceis: ou acelerar a resolução do dossiê Torres e avançar de imediato por Aslani com uma proposta oficial, ou arriscar perder o principal alvo ofensivo caso o Real Madrid consiga contratar Diomande e o Leipzig se movimente rapidamente para fechar o negócio do substituto.