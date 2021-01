Nego Di x Cortez: a polêmica entre participante do BBB 21 e o lateral do Grêmio

Confirmado como participante do Big Brother Brasil 21, humorista coleciona polêmicas com jogadores de Grêmio e Internacional

O Big Brother Brasil de 2020 teve uma relação especial com jogadores de futebol, com o participante Prior ganhando apoio de diversos craques, incluindo Neymar. E ao que tudo indica, o BBB 21 irá manter essa relação próxima com o futebol, mas não exatamente da mesma forma. Isso porque Nego Di, que está confirmado para a edição de 2021, coleciona polêmicas com jogadores, como o lateral Cortez, do , ou D’Alessandro, ídolo do .

Nesta terça-feira (19), a Rede Globo divulgou os participantes do BBB 21 e, seguindo o que aconteceu no ano passado, o programa contará com a presença de alguns famosos ou subcelebridades. E esse é o caso do humorista Nego Di, que conta com mais de um milhão de seguidores no Instagram.

Mas se na edição passada Prior ganhou apoio de diversos jogadores de futebol, como Neymar e Gabigol, por exemplo, Nego Di já conta com a antipatia de alguns atletas, antes mesmo de o programa começar.

Uma das polêmicas envolve Bruno Cortez, do Grêmio. Em setembro do ano passado, o comediante postou um vídeo em suas redes sociais “dublando” uma pregação do jogador em uma igreja, ironizando o lateral por supostamente não saber cruzar uma bola na área.

Eu ouvi um amém? 👀👂🏾🤣 kkkk pic.twitter.com/s0LpPWSBAz — NEGRÃO RAIZ 😎 (@negodioficial) September 25, 2020

Irritada com a publicação, Juliana Cortez, esposa do atleta, também gravou uma série de vídeos nos Stories, do Instagram, criticando a postura de Nego Di. Ela também solicitou que o vídeo fosse apagado para não entrar com um processo contra o humorista.

“O Bruno está aqui desde 2017 com seis conquistas nas costas. Se ele fosse ruim assim, já teria ido para outro lugar. Então primeiro respeito. Segundo, você debochou de Deus e você debochou dele. Pegou uma imagem dele dentro da Igreja [...] Vergonhoso. Você tem até meia-noite pra tirar, se não tirar o processo vai comer nas tuas costas”, criticou Juliana.

Também no ano passado, Nego Di aproveitou uma derrota do Inter diante do Grêmio para publicar um vídeo em sua conta no YouTube fazendo uma série de críticas ao elenco , em tom jocoso, com D’Alessandro como um dos principais alvos.

“O D’Alessandro é um câncer! Ele está adoecendo o time. Chega, não dá mais, tem que largar. Ele não fala sempre que gosta da torcida do Inter? Então, se gosta, tem que pedir pra sair”, disparou o participante do BBB 21.

Horas depois, o jogador argentino bloqueou Nego Di de suas redes sociais. O humorista também já pegou pesado com Paolo Guerrero, ironizando a punição do peruano por doping.