Náutico x Atlético de Alagoinhas: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (15) para Náutico x Atlético-BA, em duelo válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, a partir das 21h30 (do horário de Brasília).

As duas equipes chegam para a partida com campanhas semelhantes na competição até agora. O Timbu somou 5 pontos em quatro jogos, ocupando a 4ª colocação do Grupo B, até o momento. Já o Carcará fez apenas três jogos na competição, somando 4 pontos e ocupando a 5ª colocação do Grupo A.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Náutico ainda não terá a estreia do técnico Felipe Conceição, que assistirá ao duelo em uma das cabines dos Aflitos. O auxiliar Marcelo Rocha comandará o time neste duelo contra o Atlético-BA.

Marcelo terá o retorno do zagueiro João Paulo, que não pôde enfrentar o Fortaleza na última rodada por pertencer ao Tricolor do Pici.

Já no Atlético-BA, o técnico Agnaldo Liz terá o retorno do lateral-direito Edson ao time titular, sendo essa a única provável mudança em relação ao jogo contra o Botafogo-PB.

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri; Hereda, João Paulo, Camutanga e Júnior Tavares; Djavan, Rhaldney e Jean Carlos; Ewandro, Kieza e Leandro Carvalho.

Possível escalação do Atlético-BA: Fábio Lima, Paulinho, Iran, Bremmer e Matheus; Leandro Sobral, Dionísio e Miller; Thiaguinho, Jerry e Gabriel.

DESFALQUES

NÁUTICO

WELLINGTON: lesionado

ATLÉTICO-BA:

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Náutico e Atlético de Alagoinhas será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, e no Nordeste FC, no pay-per-view, nesta terça-feira (15).