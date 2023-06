Náutico x Volta Redonda ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Náutico e Volta Redonda duelam na noite desta terça-feira (6), às 20h (de Brasília), pela sétima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view, e do DAZN, no streaming.

Vindo de vitória no jogo passado, o Náutico pegou o elevador e subiu para o quinto lugar do campeonato, com 10 pontos.

Já o Volta Redonda perdeu fora de casa e caiu para o 16º lugar, com 6 pontos.

Prováveis escalações

Náutico: Vágner; Victor Ferraz, Danilo Cardoso e Rennan Siqueira; Diego Ferreira, Jean Mangabeira, Souza e Diego Ferreira; Paul Villero, Gabriel Santiago e Jael. Técnico: Fernando Marchiori.

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Marcão, Matheus Santos e Ricardo Sena; Robinho, Bruno Barra e Júlio Cesar; Douglas Skilo, Marquinhos e Ítalo. Técnico: Rogério Corrêa.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?