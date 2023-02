Náutico x Sport ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Náutico e Sport se enfrentam no Clássico dos Clássicos na noite deste sábado (11), nos Aflitos, às 20h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Vindo de vitória sobre o Afogados por 1 a 0, o Náutico está invicto no Pernambucano há oito jogos com quatro triunfos e quatro empates. No momento, aparece na terceira posição com 12 pontos, enquanto o Sport, líder, soma 17 (com cinco vitórias e dois empates nos primeiros sete jogos).

Para o confronto, o Leão terá três desfalques confirmados (Marcelo Ajul, Ítalo e Riquelmy), enquanto Eduardo, Ronaldo e Matheus Vargas são tratados como dúvidas. Caso Eduardo não esteja apto, Ewerthon é o mais cotado para assumir a posição.

Já do lado do Náutico, o atacante Júlio volta a ficar à disposição do técnico Dado Cavalcanti após cumprir suspensão na última rodada, enquanto o lateral-direito Victor Ferraz, com desconforto no músculo adutor da coxa direita, é tratado como dúvida.

Em 124 jogos disputados entre as equipes, o Sport registra 58 vitórias, contra 36 do Náutico, além de 30 empates. No último encontro, válido pela Série B 2022, o Leão venceu por 2 a 1. O último triunfo do Timbu (2 a 0) aconteceu em fevereiro de 2020, válido pela fase de grupos do Nordestão.

Prováveis e scalações

Escalação provável do Náutico: Vagner, Victor Ferraz (Diogo Ferreira), Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Gabriel Santiago, Regis Tosatti, Júlio e Paul Villero. Técnico: Dado Cavalcanti.

Escalação provável do Sport: Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho e Jorginho; Edinho, Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Sport

Marcelo Ajul, Ítalo e Riquelmy estão lesionados.

Quando é?