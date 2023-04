Náutico x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13) pelo jogo de ida da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Nos Aflitos, o Náutico recebe o Cruzeiro na noite desta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Após ficar fora da fase final do pernambucano, o Náutico vira as suas atenções para a Copa, na qual já eliminou São Bernardo e Vila Nova.

Do outro lado, o Cruzeiro acabou ficando na semifinal do Mineiro e agora sob o comando de Pepa, quer continuar na competição nacional. A Raposa não possui desfalques confirmados.

Escalações

Escalação do Náutico: Cássio, Victor Ferraz, Paulo Miranda, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho; Paul Villero, Jael e Kayon.

Escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro e Nikão; Mateus Vital, Wesley e Gilberto.

Desfalques

Náutico

Vagner está lesionado.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?