Náutico x Amazonas ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Náutico e Amazonas se enfrentam na noite desta quarta-feira (28), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela décima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view, e do DAZN, no streaming.

Embalado com três vitórias e três empates nos últimos seis jogos disputados, o Náutico aparece em sétimo lugar, com 15 pontos, enquanto o líder Amazonas, com 18 pontos, está invicto há oito jogos, com cinco vitórias e três empates.

Prováveis escalações

Náutico: Vagner, Denilson, Danilo Cardoso e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza e Diego Matos; Gabriel Santiago, Jael e Paul Villero. Técnico: Fernando Marchiori.

Amazonas: Edson Mardden; Yuri, Jackson, Maycon e Renan Castro; Jiménez, PH e Rafael Tavares; DG, Luan Santos e Sassá. Técnico: Rafael Lacerda.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Não há desfalques confirmados.

Quando é?