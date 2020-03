Nada de Real ou Barça: jogador do PSG sonha com o Zaragoza

Meio-campista também ex-Manchester United, Ander Herrera voltou a declarar seu amor ao clube espanhol

Ander Herrera apareceu pela primeira vez com maior sucesso vestindo a camisa do . Na época, sob o comando do técnico Marcelo “El Loco” Bielsa, o clube do País Basco inclusive chegou a ser vice-campeão da .

Em 2014, foi contratado pelo . Conseguiu ter momentos de destaque, mas foi um dos tantos nomes que não conseguiu render o melhor em um clube que, nos últimos anos, se viu envolto a problemas. Na atual temporada, transferiu-se para o .

Na , não conseguiu ser um titular absoluto até o momento. Começou 11 do seu total de 18 partidas e fez um gol, mas é uma peça importante no elenco do técnico Tomas Tuchel.

Aos 30 anos, contudo, Ander Herrera já começa a pensar em como será os seus últimos anos como jogador de futebol. E se tiver que voltar para a , não pensa em clubes como , e nem mesmo o Bilbao: ele só tem olhos para o Zaragoza, clube que o revelou e para quem torce desde pequeno.

“Eu fui muito feliz em Bilbao, mas sou zaragocista. Nunca escondi isso. O meu sonho é aproveitar o Paris, ganhar títulos com o e, um dia, poder voltar para casa, que é o Zaragoza”, afirmou para o programa ‘Hoy jugamos em casa’.

“Tive uma sorte enorme de ter jogado no Athletic e desfrutar sua filosofia, mas a minha vontade é de voltar para o Zaragoza, clube que eu torço desde pequeno, do qual sigo como sócio e que seguirei sendo pelo resto da minha vida, o clube que minhas filhas torcem”, finalizou.