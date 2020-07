Nada de Real Madrid: Mbappé diz que fica no PSG na próxima temporada

O jogador foi categórico: vai permanecer na equipe francesa por pelos menos mais um ano

Promessa é dívida: Kylian Mbappé deixou claro, em entrevista concedida nesta terça-feira (21), que ficará no para a próxima temporada.

O francês foi curto e grosso, sem deixar margem para dúvidas: afirmou com todas as letras que vai ficar até 2020-21, acabando com qualquer especulação que o craque pudesse reforçar o nesta próxima janela.

Os boatos de que Mbappé vai jogar no clube merengue no futuro não são novos: dizem até que o jovem é torcedor da equipe desde criança e que sonha em jogar sob o comando do atual treinador Zinedine Zidane.

Ainda que o francês frequentemente desconverse sobre uma possível renovação de contrato - já que o seu vínculo atual só vai até o final da temporada 2021-22 -, pelo menos foi claro de que quer permanecer em Paris por pelo menos mais um ano.

"Eu estou aqui e vou fazer parte do projeto no meu quarto ano. Isso é um recado para torcedores, dirigentes, para todos: vou ficar aqui." decretou o jogador em entrevista. "Quero ajudar esta equipe a ganhar títulos e ser o melhor do mundo."

Mbappé chegou ao PSG em 2017, inicialmente por empréstimo com obrigação de compra, quando tinha apenas 18 anos. Hoje, já com 21, é um das maiores estrelas do futebol mundial.

Assim, junto de Neymar, Thiago Silva e outros craques, tenta sair com o título da tão sonhada Liga dos Campeões nesta edição "diferente" da competição. Com um elenco estrelado e um caminho teoricamente mais tranquilo, já que pega a Atalanta nas quartas de final, o clube parisiense é um dos grandes favoritos para a conquista da taça.

Depois de derrotar o em amistoso, o PSG volta aos gramados de maneira oficial nesta sexta-feira (24), pela final da Copa da , diante do Saint-Etiénne. Antes da Champions, a equipe ainda terá outro teste: enfrenta o pela final da Copa da Liga Francesa, neste próximo dia 31.