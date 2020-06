PSG jogará final da Copa da Liga Francesa contra o Lyon em julho: data, horário e mais

As duas equipes devem usar o jogo como preparação para a Liga dos Campeões, torneio que ambos ainda disputam

Após o cancelamento da pela pandemia de Covid-19, a bola vai voltar a rolar na . A Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou a realização do jogo entre e , a grande final da Francesa.

Quer ver a final da Copa da Liga Francesa ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

A partida estava prevista para ser disputada em 4 de abril, mas foi adiada. Em concordância com os dois clubes e demais envolvidos no jogo, foi oficializado que PSG e Lyon disputarão o título no dia 31 de julho, sexta-feira, às 15h45 (horário de Brasília).

Mais times

O duelo será disputado no Stade de France, histórico estádio francês situado em Saint-Denis, na região metropolitana de Paris. Com capacidade para mais de 81 mil pessoas, a partida está autorizada a receber 5 mil torcedores. Ou seja, a França deve ser o primeiro país entre as principais ligas europeias a receber jogos com torcida.

JOGO PSG x Lyon DATA Sexta-feira, 31 de julho de 2020 LOCAL Stade de France - Saint-Denis, França HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

O DAZN transmite a partida ao vivo e exclusivo para todo o com narração e comentários em português.

Mais artigos abaixo

As duas equipes ainda estão vivas na disputa pelo título da Liga dos Campeões. O PSG já está classificado para as quartas de final da competição europeia; já o Lyon precisa confirmar a classificação no duelo de volta contra a Juventus. O time de Bruno Guimarães venceu o primeiro jogo por 1 a 0. A reta final da Liga dos Campeões será disputada em Lisboa, em Portugal.

Vale lembrar que o PSG tem outra final nacional para disputar: a decisão da , contra o . O jogo acontece no dia 24 de julho, no mesmo estádio.