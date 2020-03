Naci Unuvar: a próxima grande estrela do Ajax

O garoto de 16 anos já jogou e balançou as redes no time titular dos gigantes holandeses e deve ganhar mais espaço em 2020-21

Depois de perder dois dos seus maiores nomes no meio de 2019, o "êxodo" do deve continuar acontecendo nos próximos meses, com boa parte daqueles jogadores que foram fundamentais na campanha que levou o clube holandês às semi finais da Liga dos Campeões próximos de sair.

Donny van de Beek, Andre Onana e David Neres continuam sendo especulados em outras equipes, enquanto Hakim Ziyech já foi até anunciado pelo Chelsea, em uma negociação de 40 milhões de euros.

O Ajax não seria o Ajax, no entanto, se o clube já não tivesse os substitutos prontos, chegando de suas categorias de base, com os jovens Ryan Gravenberch e Lassina Traoré deixando sua marca no time principal já nesta temporada.

Mais times

Outros como Sontje Hansen, Jurrien Timber, Kenneth Taylor, Danilo e Brian Brobbey também devem ser promovidos ao elenco principal nos próximos meses, mas talvez o melhor jovem desta próxima geração do Ajax esteja sendo preparado para substituir ninguém menos do que Hakim Ziyech.

Naci Unuvar só vai completar 17 anos em junho, mas já é um nome conhecido na Europa devido ao seu talento incomum, com clubes como o e o mostrando interesse no garoto.

No entanto, depois de se tornado o jogador mais jovem a marcar em sua estreia pelo Ajax, o caminho está traçado para Unuvar tomar o próximo passo e assumir um papel de protagonista no clube.

Tendo chegado a Amsterdam com apenas oito anos, Unuvar já era uma peça importante no sub-19 do Ajax com 15 anos, e, em 2019, foi votado como o maior da talento da "cantera" holandesa - um prêmio já conquistado por Justin Kluivert, Matthijs de Ligt e Van de Beek - sendo o principal nome da campanha do sub-19 ao título holandês.

Depois, liderou a seleção holandesa sub-17 ao titulo europeu da categorias, marcando o quarto gol da Laranja Mecânica na vitória de 4 a 2 sobre a na final. Seu futuro internacional será pela seleção dos Países Baixos, mesmo com a fazendo de tudo para tentar fazê-lo representar o país de sua família.

A temporada memorável de Unuvar continuaria em agosto, quando ele se transformou no primeiro jogador a marcar no novo estádio do Barcelona, o Johan Cruyff Stadium, em um amistoso entre os times sub-19 do Ajax e do Barça para a abertura da arena. Depois, faria seu segundo na frente de Lionel Messi, no que foi exibição memorável, dada as crenças de Cruyff em relação a jogadores jovens, com o ponta mostrando seu talento em uma performance que atraiu ainda mais a atenção dos catalães.

O garoto de 16 anos passou a maior parte da temporada 2019-20 jogando pelo Jong Ajax (equipe B dos holandeses) na segunda divisão da , mas estreou nos profissionais na KNVB Cup, em janeiro, diante do Spakenburg, um time amador.

Ten Hag colocou Unuvar nos 15 minutos finais sob aplausou da torcida da casa, e foi recompensado quando o jovem sofreu um pênalti nos últimos monmentos do duelo. Mesmo com jogadores mais experientes em campo, Unuvar, com 16 anos e 223 dias, chamou a responsabilidade e pediu pra bater.

"Eu ia pedir permissão para Huntelaar e ele imediamente disse para eu cobrar. Eu vou bem com pênaltis e acertei," Unuvar afirmou ao site oficial do Ajax depois da vitória por 7 a 0. "Agora, o importante é me fortalecer fisicamente no Jong Ajax para conseguir mais minutos time principal."

A estreia de Unuvar foi uma alegria para muitos que acompanharam sua carreira, inclusive Ziyech, um dos "mentores" do jovem atacante.

"Hakim postou um vídeo no Instagram comemorando meu gol e falou que estava muito orgulhoso de mim. Foi um grande momento," Unuvar falou sobre o jogador que ele irá substituir na próxima temporada, já que sua posição favorita é jogando pelo lado esquerdo, mesmo sendo ambidestro.

"Ele gosta de jogar como uma camisa 10, mas precisa de muita maturidade pra jogar lá. É muito diferentes nos profissionais, comparando ao futebol de base," contou o ex-jogador do Ajax e da Holanda Rafael van der Vaart ao De Telegraaf, no dia após a estreia do garoto.

"Aquele tipo de 'arrogância' positiva dentro de campo é algo que eu amo. Todos os jovens que chegam da base do Ajax parecem ter esse tipo de atitude: 'me dê a bola e eu vou resolver,'. Eu acho isso maravilhoso."

Mais artigos abaixo

Com o Ajax numa briga com o AZ Alkmaar para defender seu título da , parece improvável que Unuvar receba mais oportunidades no time principal até o fim deste ano, mas é óbvio que Ten Hag vai contar com ele em 2020-21 na ausência de Ziyech.

Sem o seu mentor, muitos acreditam que o talento de Unuvar vai levar o "estudante" a um patamar mais alto do que o "professor Ziyech" tem alcançado.