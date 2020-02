Lassina Traoré: de "muito gordo" a sucessor de Kluivert no Ajax

O garoto de 19 anos precisou superar problemas com seu peso antes de chegar a Amsterdã, mas vem impressionando na capital da Holanda

"Ele era muito gordo."

Não são essas as palavras que qualquer jovem jogador de futebol quer ouvir sendo ditas a seu respeito, especialmente quando elas vierem do diretor de futebol de um dos maiores clubes da Europa.

Mas essa foi a avaliação de Marc Overmars ao ver Lassina Traoré jogar pelo Cape Town, clube sul-africano, parceiro dos holandeses. Atacante do estilo Romelu Lukaku, com velocidade, força e frieza na frente do goleiro, o ex-jogador sentiu que o peso era a única coisa que segurava o desenvolvimento do jovem.

O Ajax estava tão certo de seu talento, que o clube decidiu enviar um técnic particular para trabalhar ao lado de Traoré, a fim de lhe preparar para o futebol profissional. Alguns anos depois, o jovem está dando os primeiros para assumir uma posição incontestável de atacante titular da equipe, o tão sonhado sucessor de Patrick Kluivert.

Conhecida em todo o mundo por revelar vários dos grandes do futebol, um problema que a base do Ajax ainda não conseguiu corrigir nos últimos anos tem sido a sua incapacidade de produzir um camisa 9, desde o surgimento de Kluivert, há cerca de 26 anos. Traoré pode acabar com essa espera.

Depois de passar boa parte do ano marcando gols ou distribuindo assistências com o Jong Ajax, time B dos holandeses, após chegar em Amsterdã em janeiro de 2019, Traoré deu esperanças ao torcedor do clube em sua estreia na equipe principal: o centroavante balançou as redes e deu um passe decisivo na vitória sobre o ADO Den Haag, em 22 de dezembro de 2019.

Um mês depois, fez a sua segunda partida, desta vez contra o Spakenburg, da segunda divisão, na Copa da , marcando dois gols e dando outra assistência na vitória por 7 a 0.

O seu desempenho foi tão impressionante que, quando Quincy Promes se machucou contra o , neste último dia 02, o treinador Erik Ten Hag lhe confiou a chance de substituí-lo, ainda no intervalo. É improvável que esta seja a última oportunidade do atacante em jogar minutos importantes pelo Ajax na temporada.

Filho de uma ex-capitã da seleção feminina de futebol da Burkina Faso e primo de Bertrand Traoré, atual destaque do , o jogador de 19 anos começou seus primeiros passos no esporte na escola Rahimo, dirigida por Rahim Ouedraogo, ex-jogador do Twente, com mais de 140 jogos no clube holandês.

Lá, o seu talento era óbvio, mas só quando o ex-agente Ron Groener, de férias em viagem pela África, o descobriu e o levou ao Ajax, é que o clube tomou consciência do seu potencial.

Apesar das preocupações com o seu peso, ele foi enviado à Cidade do Cabo para se desenvolver, onde ficou claro que as lições que aprendeu com Ouedraogo significavam que ele já estava à frente dos seus colegas quando se tratava de habilidade com a bola.

Ele ainda precisava se aperfeiçoar em termos de consciência tática e estilo de vida, mas durante seus dois anos no clube, conseguiu se desenvolver nesses aspectos, transformando gordura em músculo e conquistando uma forma física melhor.

O Ajax não pôde lhe oferecer um contrato até o seu 18º aniversário, mas assim que chegou à idade adulta, foi transferido para a Europa e já integrado junto aos treinos do elenco profissional, onde impressionou vários dos seus novos companheiros de equipe, fazendo parte de um elenco que chegou até as semi finais da Liga das Campeões e venceu tanto a quanto a Copa KNVB.

Depois de impressionar no Jong Ajax, estava no banco de reservas na fatídica derrota por 3 a 2 diante do , que eliminou o clube holandês da Liga dos Campeões, antes de estrear nos últimos segundos da vitória de 4 a 1 sobre o Utrecht quatro dias depois. Hoje, é uma constante do elenco de Ten Hag, tendo participado das últimas sete partidas do Ajax.

"Ele consegue chutar com muita precisão e força. Não estou dizendo que ele faz tudo de maneira perfeita, mas ele se aprimora rapidamente", disse Overmars sobre o jovem. "É um menino feliz e isso também é importante. No caminho para o topo, 50% é determinado pela qualidade, e a outra metade, pela sua mentalidade".

Traoré também parece ter a atitude certa, depois de revelar numa entrevista recente que vê o seu futuro com o Ajax, ao invés de sair cedo da Holanda em direção a uma das superpotências da Europa. Em Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar e Ryan Babel, ele tem professores de muita qualidade com quem aprender.

Por enquanto, conquistar uma vaga de titular é o seu objetivo, mas Traoré continua a vencer qualquer obstáculo em seu caminho até agora. O Ajax parece estar lapidando mais uma joia.