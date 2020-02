Como Ziyech pode afetar o futuro de Willian no Chelsea

Teoricamente, o marroquino iria para o clube londrino jogar na mesma posição do brasileiro...

Nesta quinta-feira, quando o Chelsea confirmou a contratação do marroquino Hakim Ziyech, como um efeito dominó, uma outra possibilidade parece estar ficando cada vez mais provável: Willian, depois de quase sete anos nos Blues, pode estar de saída da equipe londrina no final desta temporada.

Com contrato só até o final da temporada 2019-20, o brasileiro já tinha atraído atenção de outras equipes: segundo o Mundo Deportivo, o Barcelona continua interessado no jogador e estaria esperando Willian ficar livre no mercado para tentar assinar de graça com o atacante.

Ziyech, com 26 anos, é mais jovem que Willian, e vem sendo mais produtivo que o brasileiro nesta temporada: no ano, o marroquino já distribuiu 21 assistências e fez oito gols, contra apenas cinco tentos e passes decisivos do jogador revelado pelo .

Ou seja: o marroquino chega para ser titular. Com Pulisic e Hudson-Odoi, grandes promessas das categorias de base do , cada vez ganhando mais espaço, quem pode perder sua vaga é o brasileiro.

De acordo com informações da ESPN, quatro equipes já sondaram Willian para a próxima temporada, e mesmo que o jogador pense em ficar no Chelsea, sua vaga pode não estar tão garantida como nos últimos anos, já que Ziyech e o brasileiro jogam no mesmo setor do campo.

Além disso, se Willian decidir renovar seu contrato com o Chelsea, terá que aceitar um contrato curto, já que o time londrino, para jogadores de mais de 30 anos, não oferece vínculos maiores que uma temporada.

Com o Chelsea ainda querendo contratar outros jogadores para a posição, como Jeremie Boga, segundo o Express, e Jadon Sancho, de acordo com o The Guardian, é improvável que todos os atletas da função permaneçam na equipe londrina. Assim, a saída de Willian parece mais provável do que nunca.

O Chelsea retorna aos gramados nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília), diante do , pela 26ª rodada da Premier League.