"Basicamente, tenho o objetivo de voltar a estar lá. Quero voltar a entrar no radar da seleção", disse o meio-campista do Bayer Leverkusen em entrevista ao kicker.

Sob o comando do ex-treinador da seleção Julian Nagelsmann, Andrich havia sido convocado pela última vez para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo em outubro do ano passado. Na ocasião, também fez, na vitória por 1 a 0 sobre a Irlanda do Norte, até então a última de suas 19 partidas pela seleção principal, entrando pouco antes do fim.

"Tenho a ambição de voltar a fazer parte do time e ainda quero viver algo com a seleção", enfatizou Andrich. O jogador de 31 anos ficou fora da convocação para a Copa do Mundo de 2026; em vez disso, durante o torneio na América do Norte, trabalhou em parte como especialista de TV e co-comentarista da MagentaTV. Nesse período, também conheceu o novo técnico da DFB, Klopp, que, como se sabe, também trabalhava como comentarista na MagentaTV.

Robert Andrich conheceu o colega comentarista Jürgen Klopp durante a Copa do Mundo

"Quando nos víamos, era realmente muito divertido. Falamos muito sobre futebol", relatou Andrich sobre o contato com Klopp durante a Copa do Mundo. O jogador do Leverkusen ainda era titular da equipe da DFB na Eurocopa em casa de 2024.





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Nagelsmann, por sua vez, renunciou após a decepcionante eliminação precoce da Copa do Mundo nos dezesseis avos de final contra o Paraguai. Klopp rapidamente se cristalizou como o nome favorito para a sucessão e foi então apresentado no fim de julho como novo técnico da seleção. Em sua coletiva de apresentação, o técnico de 59 anos destacou que a porta da seleção está, em princípio, aberta para qualquer jogador com passaporte alemão. Há esperança, portanto, para atletas como Andrich, que não vinham sendo convocados.

Robert Andrich realmente tem chances de retornar à equipe da DFB sob o comando de Jürgen Klopp?

Mas a verdade também é que o jogador, com 19 partidas pela seleção e já aos 31 anos, não é exatamente predestinado pela idade para a reformulação planejada sob Klopp. Ainda mais porque, especialmente se Klopp voltar a utilizar Joshua Kimmich como volante, a Alemanha tem, na posição de Andrich no meio-campo central, um leque bastante amplo de opções, entre elas jogadores mais jovens como Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Angelo Stiller, Assan Ouedraogo ou Tom Bischof.

O pré-requisito básico para possivelmente voltar a ser assunto na seleção, naturalmente, é que Andrich seja titular no clube. Nas últimas semanas, especulou-se sobre uma saída do veterano, e o Eintracht Frankfurt é apontado como interessado. "Não tenho a sensação de que o clube queira se livrar de mim", enfatizou agora Andrich, acrescentando que atualmente não há qualquer indício de uma transferência. No centro do meio-campo do Bayer, ele disputa as vagas de titular com Aleix Garcia, Exequiel Palacios, Ezequiel Fernandez e Kennet Eichhorn. Este último, porém, está fora por tempo indeterminado por causa de uma doença metabólica, o que, segundo a Sport Bild, alterou o planejamento de elenco do time.

Segundo a publicação, antes da ausência de Eichhorn, dois meio-campistas do trio formado por Andrich, Garcia e Fernandez ainda poderiam sair neste verão. Agora, ao que tudo indica, no máximo apenas um dos três deixará o clube.