Xavi assume como técnico do Al-Sadd e fará pré-temporada 'em casa'

O ex-jogador anunciou sua aposentadoria no início de maio e agora começa uma nova jornada como treinador

O ex-meio-campista do , Xani Hernandez, foi contratado para ser o novo técnico do Al Sadd, clube que compete a Qatar Stars League.

O espanhol havia anunciado a sua aposentadoria dos gramados no início deste mês, aos 39 anos, e agora começa uma nova jornada nos bancos. Ele esteve presente no elenco do time do Oriente Médio em 2015, fazendo 86 partidas.

Xavi assinou um contrato de dois anos com o clube, e se torna o técnico de seu ex-rival de Gabi, que deixou o no ano passado. Ele inicia já na pré-temporada no clube ao lado dos assistentes Sergio Orelo, Jose Manuel, David Bartas, Antonio Lobo e Antonio Tramolas.

“A ideia é começar como técnico no , pois não há tanta pressão, me colocar à prova e ganhar experiência. O objetivo é voltar à Europa e, especialmente, ao Barcelona”, disse o ex-jogador em entrevista ao jornal Marca.

Xavi realizou a sua estreia pelo Barça em 1998, aproveitando 17 anos prolíficos no clube catalão antes de mudar-se para o Catar.

“Eu tive uma carreira muito longa. Estou calmo e tenho o objetivo de ser um técnico. Eu imagino que, tendo um objetivo quando você encerra uma incrível fase, também tornam as coisas mais fáceis”, acrescentou.

“Vejo minha aposentadoria como um adeus ao meu futebol, mas eu fiz de tudo, tenho o sentimento de que o futebol me deu tudo e sou grato. O meu sonho é ser treinador, transmitir as minhas experiências um pouco. Tenho muitos conceitos de futebol na minha cabeça e gostaria de transmiti-los”, conclui.

Questionado sobre estar sendo especulado a ser o próximo técnico do Barcelona na próxima temporada com a possível saída de Ernesto Valverde, Xavi responde: “Eu comecei a corrida do zero. Não posso pegar uma Ferrari ou um transatlântico, eu tenho que começar com um barco pequeno, um carro pequeno, ter experiências. E sim, o meu objetivo é retornar ao Barcelona”.