Flamengo libera Cuéllar para acertar com Al Hilal; Gabriel também negocia

Departamento de futebol rubro-negro confirma liberação para a viagem do colombiano à Arábia Saudita. Gabriel já está a caminho do país para acerto

O Flamengou liberou a viagem de Gustavo Cuéllar à para negociar o acordo com o Al Hilal, do país. O volante segue para o local, onde deve assinar em definitivo. Gabriel também foi liberado pelo e já está a caminho do país árabe.

O Carioca divulgou uma nota oficial explicando que aceitou liberá-lo para conversar com o clube.

"O Clube de Regatas do reabriu o processo de negociação com o Al Hilal para eventual transferência do atleta Gustavo Cuéllar. A direção o autorizou a viajar e tratar as pendências da negociação", explicou o departamento de futebol flamenguista.

Por meio de seu Twitter, o Al Hilal deu indícios que já fechou com o jogador (veja abaixo):

🤔 Nuevo fichaje pic.twitter.com/QCKSTbGZka — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 30, 2019

Em que pese a liberação do Fla, Gabriel já viajou à Arábia Saudita para conversar com a diretoria do Al Hilal e acertar os detalhes de sua transferência, também em definitivo.

De acordo com publicação do UOL, o Corinthians liberou o meio-campista para negociar, mas o orientou a não viajar. Os paulistas alegam que só aceitam liberá-lo após o pagamento da transferência - 6 milhões de euros - e assinatura do acordo. Ambos os fatos ainda não ocorreram.