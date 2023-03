Mudança na regra do pênalti impede goleiros de distraírem batedores

Mudança acontece após repercussão de atuação do arqueiro argentino Emiliano Martinez durante a Copa do Mundo de 2022

A partir de julho deste ano, uma nova regra no futebol determina que os goleiros não poderão, durante cobranças de pênaltis, distrair seus adversários. A medida da International Football Association Board (IFAB), entidade que regula as normas do esporte, também proíbe os arqueiros de tocarem nas traves ou nas redes.

O tema passou a ser debatido a partir da atuação de Emiliano Martínez na Copa do Mundo de 2022. O goleiro campeão do mundo viralizou ao desestabilizar seus adversários nas disputas de pênaltis contra Holanda e França, respectivamente pelas quartas e grande final. Antes, o jogador do Aston Villa já havia feito o mesmo ‘jogo mental’ na Copa América de 2021 contra a Colômbia.

Com a nova regra, o goleiro deverá permanecer na linha do gol, de frente para o cobrador, e mostrar respeito ao jogo e ao adversário, sem realizar distrações consideradas injustas pela entidade. A nova regra começa a valer a partir de 1º de julho em todas as competições oficiais.

“O goleiro não deve comportar-se de forma a distrair injustamente o cobrador, por exemplo, atrasando a execução da cobrança ou tocar nas traves, travessão ou rede”, diz o comunicado da IFAB.