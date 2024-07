Quantos pênaltis Emiliano Martínez, da Argentina, defendeu na carreira?

O goleiro foi um dos grandes heróis do título da Argentina na Copa do Mundo de 2022

Emiliano Martínez é o goleiro titular da Argentina desde 2021. Foi peça importante no time que acabou com o jejum de títulos da Albiceleste, na Copa América de 2021, e foi um dos heróis do título da Argentina na Copa do Mundo de 2022, defendendo um pênalti na disputa contra a França. E segue a escrever o seu legado nas cobranças alternadas.

Ao longo de 64 cobranças que enfrentou, Martínez pegou 15 até o momento. O que salta aos olhos, contudo, é quando consideramos apenas o seu desempenho em penalidades quando está na seleção argentina: Dibu pegou quase metade dos penais enfrentados. A GOAL pesquisou o desempenho do arqueiro em penalidades máximas. Confira abaixo.

