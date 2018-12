Mourinho volta a ser vítima da maldição do terceiro ano

Técnico português tem uma marca indesejável: não conseguiu chegar ao final da terceira temporada pela terceira vez seguida na carreira

José Mourinho tem tido problemas recentemente com trabalhos de longo prazo. Com a demissão do português do Manchester United anunciada nessa terça-feira (18), o técnico sofreu a terceira queda consecutiva durante sua terceira temporada no clube que dirigia.

As más atuações, o futebol ruim apresentado em campo e as perspectivas longes de títulos fizeram a situação de Mourinho ficar insustentável no Old Trafford. Ele deixa o clube no meio da terceira temporada tendo faturado três títulos: Supercopa da Inglaterra, Copa da Liga e a Europa League. Ele chegou em maio de 2016 e nunca conseguiu cumprir os dois principais objetivos: voltar a ganhar a Premier League e a Champions League.

É a terceira vez consecutiva que isso acontece na carreira do português. O mesmo caso ocorreu no Real Madrid, Chelsea e, agora, no Manchester United. Escolha dos editores Análise: com dois jogaços e favoritos dando sorte, sorteio define confrontos das oitavas de final da Champions League

Corinthians no Mercado: Quem chega, quem sai e quais as prioridades para 2019?

Qual será a premiação distribuída na Copa Libertadores 2019?

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

(Foto: Michael Regan)

No Real Madrid, ele também ganhou os mesmos três títulos, mas conseguiu conquistar a Copa da Espanha e LaLiga, tendo deixado o Santiago Bernabéu com a média de 2.3 pontos por jogo, o maior registro de sua carreira.

No Chelsea, ele voltou em 2013 e deixou em 2015, quando os Blues terminaram em 10º lugar, a pior colocação da equipe nos últimos 20 anos da Liga.