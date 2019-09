Mourinho se rende a Cristiano Ronaldo após polêmicas

Em entrevista a um canal de televisão portuguesa, o treinador disse que não se surpreende com que Cristiano Ronaldo faz

José Mourinho está sem clube desde sua saída do . Buscando ainda um novo clube para poder disputar os maiores títulos da Europa, ele concedeu uma entrevista exclusiva ao canal português 11.

Entre os vários assuntos abordados, o que mais chamou a atenção foram as declarações do treinador sobre seu compatriota e ex-comandado Cristiano Ronaldo. Mourinho diz que CR7 é um caso para ser estudado, por tudo o que ele tem mostrado nos últimos anos.

“O que Cristiano faz não me surpreende. Com 34 anos, é um jogador top, que lidera uma equipe top e tem ambições tops. E ele não me surpreende porque é um caso de estudo, geneticamente e também mentalmente”, explicou Mourinho.

No passado, o treinador chegou a se envolver em polêmicas com Cristiano Ronaldo falando que o Ronaldo brasileiro (o Fenômeno) era melhor. Mas nesta entrevista, Mourinho não poupou elogios ao compatriota e usou até o apelido dado a R9.

“É um fenômeno, alguém que só pensa em ganhar e fazer isso cada vez melhor. Por isso não me surpreende nada o que faz. Quando ele tiver 50 anos em sua casa, a Fifa vai chamá-lo para uma partida de lendas do futebol. Ele jogará e marcará um gol. Certeza que será assim”.

Além de falar sobre Cristiano Ronaldo, Mourinho falou quando o dirigiu em sua breve passagem pelo : “Me disseram que do outro lado ( ) tinham a melhor equipe do mundo e que lhes estavam machucando e que teríamos que inverter essa situação. Teríamos que tentar fazer com que o Barça não nos machucasse e por isso a Copa do Rey em Mestalla foi o título mais importante. A partir daquele jogo tudo foi diferente”.