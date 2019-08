Mourinho se emociona ao falar que sente falta do futebol; assista

Longe dos gramados há pouco mais de oito meses, após ter deixado o comando do , José Mourinho, pela primeira vez em vinte anos, não inicia uma temporada em um clube.

O português deu entrevista na qual comentou a situação e se emocionou.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA