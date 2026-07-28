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Hussein Hamdy

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Mourinho insiste em rejeitado do Real: ele terá a oportunidade?

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Perfil diferente

O Real Madrid mantém a intenção de continuar com um dos jogadores que não tiveram grandes oportunidades de atuar na última temporada com o clube merengue.

Diversos relatos apontaram que Gonzalo García, atacante do Real Madrid, é desejado na Premier League, especialmente porque é difícil que ele atue como titular pelo clube merengue em detrimento do francês Kylian Mbappé.

De acordo com o jornal britânico "The Athletic", fontes próximas a José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmam que ele não se limita a admirar García, mas também faz questão de mantê-lo no time na nova temporada.

As fontes indicaram que, se García deixar o Real Madrid neste verão, a atenção de Mourinho se voltará inevitavelmente para o seu companheiro Endrick.

As mesmas fontes afirmam que Mourinho prefere ter um centroavante tradicional no elenco do clube merengue, e que a diretoria de Madri está sondando o mercado em busca de um jogador com essas características.

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Ainda assim, não há clareza nesta etapa sobre se o clube buscará contratar um jogador com esse perfil ou se preferirá manter García.

Endrick voltou de um empréstimo de seis meses no Lyon, da França, e é atualmente a única alternativa clara a Mbappé no ataque, caso o Real ceda à pressão do Fulham, que busca intensamente a contratação de García.

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