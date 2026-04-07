Mourinho gera polêmica com novas declarações

O tom de voz de José Mourinho, o “Special One”, após o decepcionante empate do Benfica contra o “Casa Pia” (1 a 1) não foi apenas uma expressão de frustração passageira, mas sim um anúncio explícito do fim das ambições das “Águias” na disputa pelo título do Campeonato Português, colocando o dedo na ferida da “identidade e personalidade” dentro do vestiário.

Perda de identidade

Apesar da posse de bola absoluta imposta pelo Benfica, com 78%, o time de Lisboa caiu na armadilha do empate pela nona vez nesta temporada.

Diante de um adversário que luta para evitar o rebaixamento (16º colocado), o Benfica pareceu incapaz de transformar seu domínio em uma vitória clara, já que conseguiu acertar apenas 3 chutes a gol em 18 tentativas.

Em declarações à "Sport TV", reproduzidas pelo jornal português "A Bola", Mourinho afirmou em tom severo: “Não perdemos apenas dois pontos, mas desperdiçamos nossas últimas chances de disputar o título. Pior do que isso, não temos mais a iniciativa nem mesmo na disputa pelo segundo lugar; nosso destino não está mais em nossas mãos”.

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A “frieza” dos astros

Mourinho não hesitou em dirigir críticas contundentes e diretas aos seus jogadores, apontando uma lacuna no comprometimento mental de alguns.

O técnico português descreveu alguns de seus jogadores como “desligados da realidade”, como se o futebol não fosse o centro de suas vidas.

Mourinho afirmou que tentou, no intervalo, lembrar à equipe que um tropeço nesta partida significaria “o fim lógico da disputa”, mas a reação em campo revelou “uma queda na energia e na vontade de vencer”.

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Em suas declarações mais contundentes, Mourinho distinguiu dois tipos de jogadores: “Há aqueles que vivem para vencer, independentemente de sua riqueza, e há aqueles que menosprezam as coisas. Não são pessoas más, mas carecem profundamente da personalidade forte que os pódios exigem”.

Números enganadores

Embora o Benfica continue com um “registro” invicto a seis rodadas do fim — 19 vitórias e 9 empates —, a realidade dos pontos o coloca na terceira posição, a dois pontos do Sporting (que tem um jogo a menos) e a 7 pontos do líder Porto.

Este tropeço no campeonato nacional vem somar-se a uma série de fracassos nesta temporada, que começou com a eliminação da Liga dos Campeões pelas mãos do Real Madrid, seguida pela eliminação da Taça de Portugal contra o Porto e da Taça da Liga contra o Braga. Com as chances no campeonato se esvaindo, os “Águias”, sob o comando de Mourinho, correm o risco de terminar a temporada com um saldo zero amargo, que não reflete o volume de gastos nem os nomes presentes no elenco.

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