Mourinho define seu novo objetivo... e o Dortmund responde com um preço chocante

A lista de jogadores associados a uma possível transferência para o Real Madrid continua a crescer; as últimas notícias vindas da Alemanha revelaram o interesse do clube madrilenho em contratar Felix Nemisha, meio-campista do Borussia Dortmund de 25 anos.

O jogador está atualmente com a seleção alemã, que disputa a Copa do Mundo, e marcou em sua estreia pela seleção na competição, na goleada sobre Curaçao (7 a 1), abrindo o placar da partida. Fontes da mídia alemã confirmaram que Nemisha é muito apreciado e admirado pelo técnico do Real Madrid, José Mourinho.

Nemisha tem contrato com o Borussia Dortmund até 2030, e o que torna a negociação ainda mais difícil é a entrada de clubes da Premier League na disputa por seus serviços, além do Real Madrid, como o Manchester United e o Manchester City. O contrato do jogador inclui uma cláusula de rescisão no valor de 70 milhões de euros, mas essa cláusula só poderá ser acionada a partir do verão de 2027.

De acordo com o jornal alemão “Bild”, a diretoria do Dortmund não abrirá mão de receber 120 milhões de euros para liberar o jogador no atual mercado de transferências, em uma medida que visa bloquear o caminho e afastar os clubes interessados em contratá-lo, com destaque para o Real Madrid.

Vale lembrar que Nemisha é um dos pilares da equipe do Borussia Dortmund; ele se destaca como meio-campista por sua excelente preparação física e constituição corporal extremamente robusta, e havia se juntado ao clube alemão especificamente para compensar a saída do astro inglês Jude Bellingham após sua transferência para o Real Madrid.