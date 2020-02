Moto Club x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), pela primeira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com a vantagem do empate, o visita o Moto Club nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do . A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para o Rio de Janeiro, Brasília, Tocantins, Natal, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima), além do Sportv, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Moto Club x Fluminense DATA Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 LOCAL Castelão de São Luís - Maranhão, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor quer avançar na / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para o Rio de Janeiro, Brasília, Tocantins, Natal, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima), além do Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Deixando de lado a eliminação na e na , o Fluminense entra em campo com a vantagem do empate para encarar o Moto Club.

O técnico Odair Hellmann pode fazer algumas mudanças na equipe. Luccas Claro pode dar lugar a Nino, enquanto Wellington Silva entra no lugar de Caio Paulista e Fernando Pachuco, no lugar de Marcos Paulo.

Do outro lado, o Moto Club não poderá contar com o atacante Edrean. Desta forma, Luan e Doda disputam uma vaga.

Quem vencer encara o -PB na próxima fase da Copa do Brasil.

Provável escalação do Fluminense: ​Muriel; Gilberto, Digão, Luccas Claro e Egídio; Henrique, Hudson, Miguel (Yago), Nenê (Ganso); Marcos Paulo (Fernando Pacheco), Evanílson

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 3 12 de fevereiro Unión La Calera 0 x 0 Fluminense Copa Sul-Americana 18 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Campeonato Carioca 1º de março 16h (de Brasília) Fluminense x Resende Campeonato Carioca 8 de março 18h (de Brasília)

MOTO CLUB

JOGO CAMPEONATO DATA São José de Ribamar 0 x 0 Moto Club Campeonato Maranhense 8 de fevereiro Moto Club 3 x 0 Cordino Campeonato Maranhense 20 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Moto Club Campeonato Maranhense 7 de março 16h30 (de Brasília) Imperatriz x Moto Club Campeonato Maranhense 11 de março 20h (de Brasília)

Saulo; Geovane, Douglas, Wallace e Jeff Silva; Amaral e Naílson; Anselmo, Silvio e Luan (Doda); George.