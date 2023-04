Monagas x Boca Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (6), pela fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar na internet

Monagas e Boca Juniors se enfrentam na noite desta quinta-feira (6), no Estádio Monumental de Maturín, às 21h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo F da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming, com narração de Raony Pacheco e comentários de Jorge Nicola.

Embalado com duas vitórias consecutivas na temporada, o Boca Juniors volta as atenções para a estreia na Libertadores, mirando o sétimo título no torneio (conquistou em 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007). A equipe está na 32ª participação, e integra o Grupo F ao lado de Monagas, Colo-Colo e Deportivo Pereira.

É importante ressaltar que nas últimas cinco partidas pela Libertadores, o Boca Juniors não foi derrotado, obtendo duas vitórias e três empates. Além disso, a equipe argentina sofreu apenas um gol nesse período -no empate com o Corinthians na fase de grupos do ano passado.

Do outro lado, o Monagas participa da Libertadores pela terceira vez. Nas duas participações, a equipe venezuelana caiu ainda na fase de grupos.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero; Figal, Roncaglia, Bruno Valdez, Frank Fabra; Varela; Luca Langoni, Fernández, Juan Ramírez, Sebastián Villa; Darío Benedetto.

Monagas: Mosquera; Anderson, Ramírez, Cummings, Rodríguez; Jiménez, Quinõnez; Castillo, Carríon, Navas; Arroyo.

Desfalques

Boca Juniors

Orsini, Vázquez e Rojo seguem fora.

Monagas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?