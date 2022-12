Modric e a relação de amizade e admiração com os jogadores do Brasil

Ao longo de sua carreira, o craque da Croácia inspirou e foi inspirado por brasileiros

“Luka, você é croata!”, bradou, em tom de brincadeira, o lateral-esquerdo Marcelo, após Modric se infiltrar em uma foto que até então era exclusiva dos jogadores madridista nascidos em nosso país. “Sim, mas eu jogo como se fosse um brasileiro”, respondeu o craque meio-campista.

A relação entre Luka Modric, principal referência da seleção croata que enfrenta o Brasil, no Qatar, pelas quartas de final da Copa do Mundo, com jogadores brasileiros é longa. Desde quando era ainda um jovem do Dínamo de Zagreb o meio-campista atuou ao lado de brasileiros. Também foi assim no Tottenham, da Inglaterra, mas foi no Real Madrid onde a relação e os laços foram mais fortalecidos do que nunca.

Luka Modric virou “Lukinha” para Marcelo, agora ex-Real Madrid mas que fez grande história ao lado do croata dentro do Santiago Bernabéu. Desde sua chegada ao clube espanhol, há dez anos, até hoje, não faltaram grandes nomes do Brasil treinando ao lado do croata, mas é inegável que a parceria maior tenha sido com Marcelo e Casemiro, antes de virar um mentor para os jovens Vini Júnior e Rodrygo.

Nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, naquela que pode ser sua última partida em mundiais, Modric vai reencontrar três deles do outro lado. Inspiração para Vini Júnior, a quem ajudou a aperfeiçoar o toque de trivela, e figura quase paterna para Rodrygo, Modric vê os elogios irem de um lado a outro.

“Modric sempre me ensina as coisas, dentro e fora de campo. Cada dia venho me aperfeiçoando com ele”, afirmou Vinícius. “Te vejo lá, papai”, escreveu Rodrygo nas redes sociais, antes do Brasil e Croácia que vai definir um semifinalista no Qatar.

O reencontro que mais chama atenção, contudo, é com Casemiro. Juntos de Toni Kroos eles formaram um dos melhores meio-campo da história do futebol no Real Madrid, até o brasileiro optar, nesta temporada, por deixar o Bernabéu para atuar pelo Manchester United. Em sua despedida, recebeu uma emocionante carta.

“Você tem sido o melhor guarda-costas do mundo. Vou sentir sua falta, mas desejo-lhe o melhor. É o que um profissional e uma pessoa como você merecem”, diz trecho escrito por Modric.

Agora em lados diferentes, cada um vai em busca de fazer história, mas não duvide que em algum momento Modric possa olhar para os brasileiros desejando tê-los ao seu lado novamente. Esperamos que os jogadores da seleção de Tite não precisem passar, ainda que por 90 minutos, por algo parecido.