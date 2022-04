Coritiba x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

A vai rolar para o Brasileirão 2022 e, neste domingo (10), é a vez de Coritiba e Goiás se enfrentarem no Couto Pereira, a partir das 11h (de Brasília), pela primeira rodada do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Goiás DATA Domingo, 10 de abril de 2022 LOCAL Couto Pereira, Curitiba - PR HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Manis e Neuza Ines Back (SP)

Quarto árbitro: Gustavo Nogas (PR)

VAR: Wagner Reway (PB)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste domingo, no Couto Pereira. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Coritiba chega empolgado para a estreia no Brasileirão, após conquistar o Campeonato Paranaense em cima do Maringá..

O Coxa está de volta à Série A após dois anos.

Do outro lado, o Goiás foi derrotado pelo Atlético-GO na final do estadual, e agora quer virar a página e se focar no Brasileiro.

O Esmeraldino também retorna para a primeira divisão após passar a última temporada na Série B.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 4 x 2 Maringá Paranaense 3 de abril de 2022 Maringá 1 x 2 Coritiba Paranaense 30 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Coritiba Brasileirão 17 de abril de 2022 11h (de Brasília) Coritiba x Santos Copa do Brasil 20 de abril de 2022 19h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 3 Atlético-GO Goiano 2 de abril de 2022 Atlético-GO 1 x 0 Goiás Goiano 26 de março de 2022

Próximas partidas