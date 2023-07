Mirassol x Tombense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Tombense se enfrentam na tarde deste sábado (22), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Munidipal de Mirassol, pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de um empate, o Mirassol caiu na tabela e agora ocupa o sétimo lugar, com 28 pontos. O time do interior paulista tem desfalques por lesões para o duelo.

Já a Tombense venceu as duas últimas partidas que disputou e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento, subindo para o 18º lugar, com 18 pontos. A equipe mineira também tem ausências confirmadas.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven e Luiz Otávio; Guilherme Biro, Yuri Lima e Danielzinho; Chico Kim, Gabriel, Zé Roberto e Negueba. Técnico: Mozart.

Tombense: Felipe Garci; Pedro Costa, Augusto, Zé Vitor e Egídio; João Pedro, Bruno Silva e Pierre; Fernandão, Keké e Marcelinho. Técnico: João Burse.

Desfalques

Mirassol

Rodrigo Sam e Vico estão lesionados.

Tombense

Roger Carvalho, Wesley Marth e Daniel Amorim estão no departamento médico.

Quando é?