Miocardite: o que é a condição que afastou Alphonso Davies do futebol?

Grandes jogadores foram afetados pela Covid-19, mais novos ou mais velhos, brasileiros ou atletas gringos. Não foi diferente com Alphonso Davies, de apenas 21 anos, que após se recuperar da contaminação pelo vírus, acabou atingido por uma miocardite, ou seja, uma inflamação no músculo cardíaco.

Segundo a Anvisa, Orgão brasileiro de vigilância sanitária, casos de miocardite e pericardite (tendo o segundo como uma inflamação do tecido que envolve o coração) podem ocorrer após a vacinação contra a Covid-19, atráves dos imunizantes que se utilizam de RNA mensageiro, nos casos das vacinas Pfizer e Moderna, por exemplo. Nos EUA, alguns casos desses foram encontrados. No Brasil, apenas a Pfizer foi liberada para utilização e nenhum caso de inflamação foi registrado em consequência do imunizante.

O médico Fabrício Assami Borges reforça que, mesmo que a vacinação possa causar o sintoma, os casos dificilmente ocorrem e, quando acontecem, são de boa recuperação, reafirmando a necessidade do uso dos imunizantes: "Existem diversas publicações que mostram a relação entre essas vacinas e o aparecimento da miocardite. A frequência de relatos é variável, mas podemos afirmar que são raros os casos e a maioria deles é de leve a moderada intensidade, e mesmo os quadros mais graves têm, em geral, boa evolução e recuperação."

"Uma análise do risco-benefício das vacinas, publicada na revista Circulation, em agosto de 2021, mostra um grande benefício dos imunizantes, independentemente da faixa etária analisada, o que reforça a indicação da vacinação e sua segurança”.

Além disso, em nota do Hospital Santa Paula, há a seguinte citação: "estudos concluíram que a condição pode também ocorrer como consequência da infecção pelo novo coronavírus, caxumba ou dengue, por exemplo", deixando evidente que alguns vírus, por si próprios, tem chance de levar ao sintoma, casos que podem ser mais graves. "Entre as causas infecciosas, as patologias virais são, de longe, as mais comuns, entre elas se destacam as motivadas por coxsackie B, adenovírus (que provoca o resfriado comum), parvovírus e Sars-CoV-2, vírus que origina a Covid-19", reforça a matéria.

Com Alphonso Davies, no entanto, nada preocupante. O canadense foi diagnosticado com miocardite leve logo após a recuperação da Covid-19, mas que deve ser tratada, como relata Julian Nagelsmann, técnico do Bayern: "Esta miocardite não é muito dramática com base no ultra-som, mais simplesmente sinais de inflamação. No entanto, precisa ser curada e isso, sem dúvida, levará algum tempo.”

O atleta já havia sido afastado dos jogos iniciais de 2022 por causa da contaminação pelo vírus. Agora, perderá mais alguns duelos tratando da inflamação. Até o momento, não há data específica para seu retorno.

Contra o Colônia, neste sábado (15), há certeza de que o atleta não poderá participar. No dia 23 de janeiro e em 5 de fevereiro, nas disputas contra Hertha Berlin e RB Leipzig, Davies pode também ficar de fora. O Bayern espera que na partida entre RB Salzburg x Bayern, em 16 de fevereiro, válido pela Champions League, o jogador possa estar disponível, mas há chance de que ele ainda esteja assistindo à partida da arquibancada.