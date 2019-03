Ministro Paulo Guedes tira sarro do Corinthians: 'Todo jogo tem pênalti roubado lá'

'Se o presidente é Corinthians, surge o estádio do Corinthians', diz ministro da Economia de Bolsonaro

O ministro da Economia Paulo Guedes usou o como exemplo para criticar decisões econômicas dos últimos governos. Em comunicado ao UOL, o clube paulista repudiou a fala do ministro.

Durante o seminário "A Nova Economia Liberal", organizado pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro no sábado (16), Guedes criticou a construção da Arena Corinthians e disse que a equipe paulista é favorecida pela arbitragem.

"No os recursos estão no topo. Então, se o presidente é Corinthians, surge o estádio do Corinthians. Ninguém consegue pagar aquilo lá", disse o ministro.

Com risadas da plateia, ele continuou, "e o Corinthians começa a ganhar Campeonato Brasileiro, porque todo jogo tem um pênalti roubado lá a favor deles".

Segundo o Corinthians, Guedes "demonstrou grande insensibilidade ao não reconhecer o grande sacrifício feito pela agremiação para construir sua Arena e também para continuar pagando as parcelas de seu financiamento."

O comunicado do time ainda diz que "a ironia ofende mais de 33 milhões de brasileiros corinthianos, entre eles, eleitores do atual governo, e todos indistintamente testemunhas do esforço do clube para honrar seus compromissos."

Por fim, o Corinthians convidou Paulo Guedes para comparecer a um jogo do Corinthians em seu estádio. O ministro ainda não respondeu aos comentários.

