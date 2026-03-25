Milão, a verdade sobre André

O Milan e André, um casamento que não estava destinado a acontecer.

Parecia tudo certo quando os rossoneri, por meio de um intermediário italiano, haviam acordado todos os detalhes da transferência com o Corinthians: negócio de 15 milhões de euros mais 2 de bônus e 20% sobre a futura revenda, com o jogador disposto a abrir mão dos 30% dos direitos que pertenciam a ele e à agência de agentes que o representa, a fim de assinar um contrato de 5 anos com o clube milanês.

No entanto, as reclamações do técnico Dorival Júnior, os protestos dos torcedores e a recusa do presidente Stabile, que decidiu não assinar os documentos para aprovar a transferência, atrasaram a operação, deixando o Milan diante de uma encruzilhada: insistir ainda mais ou recorrer à FIFA, com base no acordo preliminar já assinado com o Corinthians.

E agora qual é a situação?

Conforme relatado por Matteo Moretto em um vídeo no canal do YouTube em italiano de Fabrizio Romano, as negociações pelo meio-campista nascido em 2006 estão praticamente em um impasse e não devem chegar a um acordo.Atualmente, as chances de ver André vestindo a camisa rossonera são muito baixas, considerando também a entrada do Benfica, mas sobretudo do Atlético de Madrid, que está se movimentando para avaliar a viabilidade da negociação.