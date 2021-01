Milan x Atalanta: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (23), pela 19ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Tem jogão na italiana! No sábado (23), o recebe a no San Siro, às 14h (de Brasília), pela 19ª rodada do campeonato italiano. O duelo terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports , na TV fechada. Aqui na Goal , você acompanha o jogo minuto a minuto.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

JOGO Milan x Atalanta DATA Sábado, 23 de janeiro de 2021 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 14h (de Brasília)

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Provável escalação da Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.

ONDE VAI PASSAR?



Ibra deve voltar ao time / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão da Estádio TNT Sports . Na Goal , o torcedor poderá acompanhar os lances em tempo real, a partir das 13h30 (de Brasília).

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O Milan entra em campo para se manter na liderança da Serie A. Com três pontos na frente do rival , o time de Stefano Pioli encara o time sensação da última temporada.

Mais artigos abaixo

Os Rossoneros não poderão contar com Hakan Calhanoglu, que testou positivo para a Covid-19. Em contrapartida, o time de Milão deve contar com os retornos de Krunic, Rebic e Theo Hernandez, que se recuperaram do novo coronavírus.

As novas contratações, Mario Mandzukic e Soualiho Meite devem começar no banco de reservas.

Pelo lado da Atalanta, o treinador Giampaolo Gasperini tem quase o time inteiro à disposição, a única baixa é Pasalic, que está lesionado e fora do jogo.