Milan x Inter de Milão ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Champions League

Clássico italiano será disputado nesta quarta-feira (10), pelo jogo de ida da semi; veja como acompanhar na TV e na internet

Maior clássico da Itália, Milan e Inter de Milão se enfrentam na tarde desta quarta-feira (10), a partir das 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League. A volta está marcada para a próxima terça (16). A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Invicto há nove jogos (quatro vitórias e cinco empates), o Milan chega embalado para o mata-mata na Champions League. Durante a primeira fase do torneio, o rossonero ficou em segundo lugar no Grupo E com 10 pontos. Nas oitavas de final, venceu o Tottenham por 1 a 0, e nas quartas eliminou o Napoli com um placar agregado de 2 a 1.

Para o confronto, o técnico Stefano Pioli tem como principal dúvida o português Rafael Leão, que sofreu uma lesão na coxa durante a vitória sobre a Lazio por 2 a 0 na última rodada do Italiano. Caso não esteja apto, Alexis Saelemaekers poderá substituí-lo novamente.

Já a Inter de Milão vem de vitória sobre a Roma por 2 a 0 na última rodada da Serie A italiana, além de uma sequência de cinco triunfos seguidos na temporada. Na Liga dos Campeões, a equipe liderada por Lautaro Martínez eliminou o Porto (por 1 a 0) e o Benfica (por 5 a 3) nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Durante a primeira fase, a Inter ficou em segundo lugar no Grupo C com 10 pontos, oito a menos que o líder Bayern de Munique.

Em 219 jogos disputados entre as equipes, a Inter de Milão soma 81 vitórias, contra 71 do Milan, além de 67 empates. No mais recente confronto válido pelo Campeonato Italiano 2022/23, a Inter saiu vitoriosa por 1 a 0.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Lukaku. Técnico: Lautaro Martínez.

Desfalques

Milan

Tommaso Pobega e Ibrahimovic estão lesionados.

Inter de Milão

Milan Skriniar e Robin Gosens seguem no departamento médico.

Quando é?