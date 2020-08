Milan deve renovar com Ibrahimovic? Números mostram que sim

Em fase espetacular desde o retorno do futebol, Milan tem o melhor ataque da Europa e presença de Ibra não é coincidência

Em fim de contrato com o , a renovação de Ibrahimovic segue incerta, principalmente pelos 38 anos do sueco. Porém, a fase espetacular do atacante mostra que a idade é apenas um detalhe para ele e que sua permanência em Milão é um ponto chave para a equipe continuar evoluindo.

Desde que o futebol retornou na , Ibra empilhou gols na e fez com que o desempenho do Milan decolasse. Antes de sua chegada, o clube tinha seis vitórias, três empates e oito derrotas na temporada. Desde então, foram 13 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas.

E a presença de Ibra não é apenas uma coincidência para a incrível evolução do clube. Em 18 partidas disputadas na Serie A, o sueco participou de 15 gols - com 10 tentos e cinco assistências -, levando o Milan a ser a segunda melhor equipe da Itália no período.

Ibra chegou a dizer que, se tivesse chegado no início da temporada, o Milan serie campeão do Scudetto e, com esses números, fica difícil duvidar.

G O D of the game pic.twitter.com/UqHlOtMAGa — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 1, 2020

Além disso, o Milan se tornou o melhor ataque entre as principais ligas da Europa desde o retorno do futebol, com 35 gols, superado o , de Pep Guardiola, com 34. E Ibra foi responsável por sete gols em 13 partidas no período.

No mês de julho, inclusive, o sueco balançou as redes em cinco oportunidades, ficando em segundo na artilharia do mês, atrás apenas de Cristiano Ronaldo.

Foto: Getty Images

Com o incrível desempenho, também vieram marcas e recordes. Com quase 39 anos, Ibra se tornou o jogador mais velho na história da Serie A a atingir pelo menos dez gols em uma temporada e se tornou o único com mais de 60 gols por e Milan.

Assim, o atacante mostrou mais uma vez que a idade é apenas um detalhe para ele. Até por isso, o jogador gosta de se compara com Benjamin Button, personagem de um romance de Francis Scott Fitzgerald que rejuvenesce ao longo dos anos.

🎙 "Você precisa ser clínico e agressivo na frente do gol para aproveitar as chances que terá. Dizem que estou velho, mas sou como Benjamin Button: nasci velho, mas sempre fui jovem."



Craque @Ibra_official com outra de suas frases geniais 🤩#SampdoriaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/SwpZGooNLZ — AC Milan BR (@acmilanbr) July 29, 2020

Com os números incríveis, a tendência é que a renovação de contrato entre Milan e Ibra de fato aconteça. Segundo La Gazzetta dello Sport, o jogador que permanecer em Milão e sua boa relação com o treinador Stefano Pioli facilitaria sua permanência no clube.