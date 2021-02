Inter e Flamengo igualam até gol em domingo que antecede rodada decisiva pelo título

Separados por um ponto, times vencem com direito a "gol sincronizado" e levam decisão para confronto direto na próxima rodada

Internacional e Flamengo chegaram à 36ª rodada do Brasileirão separados por apenas um ponto, e com as vitórias sobre Vasco e Corinthians, transformam o confronto direto no próximo jogo em uma verdadeira final.

O equilíbrio acompanhou os times até mesmo no primeiro gol marcado. Com ambas as partidas iniciadas às 16h00 deste domingo (14), os gols Dourado e Arão aos exatos 10 minutos do primeiro tempo saíram ao mesmo, ambos de cabeça em lances de bola parada.

O gol do Inter foi marcado por uma confusão com o VAR, que não conseguiu reproduzir corretamente as imagens para checagem da arbitragem. Restou ao árbitro Flávio Rodrigues a decisão em campo, que validou o gol do Colorado, para a revolta dos vascaínos, que protestaram muito.

Ao final da partida, Neto Borges, do Vasco, desabafou sobre a decisão:

“Inaceitável o erro de arbitragem do jeito que foi no primeiro gol deles. Isso atrapalha, a gente estava com a cabeça boa, lutamos até o fim e infelizmente tomamos o segundo gol. Acho que a gente pode colocar na conta da arbitragem. Vamos continuar trabalhando para ganhar nossos jogos”, afirmou o lateral do time carioca.

Do lado do Flamengo, após abrir o placar logo no início da partida, o rubro-negro ensaiou dominar a partida, até que Leonardo Natel empatou para o Timão, dez minutos depois. No jogo que marcou sua 100ª partida pelo Fla, Gabigol recuperou a vantagem para os cariocas, que venceram por 2x1 no Maracanã.

Com a combinação de resultados, o título do Brasileirão 2020 pode ser demitido já no próximo domingo, caso o Internacional vença o Flamengo fora de caso. Se o rubro-negro levar a melhor ou em caso de empate, a decisão fica para a última rodada da competição.