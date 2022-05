Milagre de Rodrygo pelo Real Madrid já é um título em si

O Real Madrid fez de novo! Heroicamente o time espanhol conseguiu se classificar à final da Liga dos Campeões da Europa de 2021/22. E muito disso graças a ele, ao Rayo, Rodrygo. O brasileiro marcou os dois gols que forçaram a prorrogação contra o Manchester City, e fez isso como algo inédito na maior competição de clubes do continente.

Depois de perder o primeiro - eletrizante - jogo das semifinais por 4 a 3, o Real Madrid, dentro de sua casa, se viu praticamente eliminado ao tomar 1 a 0 do Manchester City na volta. Mas então, Rodrygo, que havia entrado em campo apenas alguns minutos antes do gol dos ingleses, mudou o jogo já nos acréscimos do segundo tempo.

O cronômetro já marcava 45 minutos quando Rodrygo apareceu na grande área para receber um cruzamento de Karim Benzema e empatar o jogo. Apenas um minuto depois, logo no primeiro lance após o empate, o brasileiro marcou de novo, dessa vez igualando o placar agregado, ao cabecear firme um cruzamento de Dani Carvajal no segundo poste. E assim, uma eliminação que parecia certa, foi revertida por um brasileiro de apenas 21 anos de idade, que levou a partida para prorrogação.

Mais artigos abaixo

Depois do ato heroico de Rodrygo, apenas cinco minutos foram necessários no tempo extra para que Benzema, de pênalti, virasse o placar agregado e confirmasse a vaga do Real Madrid na grande decisão, que será disputada contra o Liverpool, no dia 28 de maio, em Paris.

E como se não bastasse ajudar o time a seguir vivo em um jogo decisivo de semifinal de Liga dos Campeões, Rodrygo, com seus dois gols, ainda atingiu uma marca histórica na competição. Ele se tornou o primeiro brasileiro a marcar duas vezes nos acréscimos de uma partida mata-mata do torneio.

90 - Rodrygo é o primeiro jogador a marcar duas vezes no minuto 90 de um jogo de mata-mata da UEFA Champions League. Loucura. pic.twitter.com/YE5JHoBdoV — OptaJoao (@OptaJoao) May 4, 2022

Alé disso, o Rayo se tornou o primeiro brasileiro, desde Lucas Moura, a marcar duas vezes em uma semifinal da Liga dos Campeões, e não poderia ter feito isso em momento mais importnate e oportuno para o seu time.

2 - Rodrygo é o primeiro brasileiro a marcar dois gols em um jogo de semifinal de Champions League desde que Lucas Moura marcou dois gols pelo Tottenham contra o Ajax em 2019. Impacto. pic.twitter.com/P1IIKhNOEI — OptaJoao (@OptaJoao) May 4, 2022

"Não sei nem o que falar, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Poder entrar e marcar os dois gols", disse o Rayo em entrevista à TNT Sports após o jogo. "Não tem explicação, são coisas que só acontecem no Real Madrid. Essa camiseta ensina a lutar até o final. Tomamos o 1 a 0, olhei para o escudo e pensei que já viramos outras vezes e iríamos virar".