Mikos Gouka: “Esses jogadores e Robin van Persie não querem que eles voltem”

A temporada está quase no fim, então os jogadores emprestados pelo Feyenoord, Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki e Calvin Stengs, devem, por uma questão contratual, retornar ao estádio De Kuip, em Roterdã. No entanto, no FC Rijnmond, há dúvidas se o trio realmente voltará.

Robin van Persie informou que Zechiël terá uma chance no Feyenoord. “Ótimo, não é? Ele se saiu bem”, avalia Michiel Kramer. “Acho que ele é um bom jogador, então acho que ele pode ser útil. Embora o meio-campo do Feyenoord já esteja bem preenchido.”

Entre outros, Luciano Valente, Oussama Targhalline, Jakub Moder, In-Beom Hwan e Semt Steijn são meio-campistas do time de Roterdã. “Onde você vai colocar o Zechiël, então?”, questiona Kramer. Com isso, ele destaca a grande disputa pelo meio-campo.

Dennis van Eersel afirma que o Feyenoord nunca tem meios-campistas a mais. “Essa foi a lição do ano passado. Três dos quatro meios-campistas ficam lesionados com frequência.” O ex-jogador, que se aposentou recentemente, espera, no entanto, que Zechiël tenha uma chance de verdade. “Espero que ele tenha uma chance de verdade, porque há uma certa tensão entre Van Persie e Zechiël”, reage Van Eersel.

Kramer ressalta que Zerrouki também não tem um bom relacionamento com o técnico do Feyenoord. “Depois da entrevista que ele deu, também não consigo imaginar que ele volte”, diz Van Eersel, que também não espera que Stengs se apresente ao Feyenoord.

O repórter do Rijnmond acha que não faz muito sentido ter, entre outros, Stengs e Zerrouki no elenco. “Quando você está montando um novo time, você também quer um pouco de positividade. Com esses dois no time, você não vai conseguir isso.”

“Esses jogadores não querem voltar e Van Persie não quer que eles voltem”, afirma Mikos Gouka, observador do Feyenoord. “Na venda, o Feyenoord terá que arcar com o prejuízo. Na verdade, não dá mais para continuar assim. São todos jogadores que Van Persie achava que não iria mais precisar.” Gouka considera que o time de Roterdã deve se despedir de jogadores como Stengs, Zerrouki e Luka Ivanusec.