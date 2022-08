Midtjylland x Benfica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Partida acontece nesta terça-feira (09), pela pré-eliminatória da UEFA Champions League; veja como acompanhar na tv e na internet

A Champions League 2022/23 já está rolando e os confrontos válidos pela volta da terceira pré-eliminatória estão de pé: para lutar por uma das vagas no mata-mata, o Benfica vai até a casa do Midtjylland, na Dinamarca, nesta terça-feira (09), às 14h45 (de Brasília), para segurar o placar positivo realizado em casa. A partida será transmitida através do streaming Star+, e na GOAL você pode acompanhar ao jogo em tempo real.

O clube de Portugal venceu a primeira partida desta fase por 4 a 1, jogando no Estádio da Luz, em sua estreia pela competição. Já a equipe dinamarquesa disputou a segunda pré-eliminatória para chegar a este momento do torneio, passando pelo AEK Larnaca no pênaltis, após agregado de 2 a 2.

Quem classificar entre as duas equipes, estará encaminhado para o mata-mata do torneio, esperando o resultado do confronto entre Sturm e Dínamo Kiev, que decide o adversário da equipe vencedora nas eliminatórias.

Prováveis escalações

Possível escalação do Midtjylland: Olafsson; Dalsgaard, Sviatchenko e Juninho; Andersson, Jensen, Charles e Dyhr; Dreyer, Kaba e Sisto.

Possível escalação do Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Morato, Otamendi e Gilberto; João Mário, Enzo Fernández, Florentino Luís e Chiquinho; Rafa e Gonçalo Ramos

Desfalques da partida

Midtjylland:

sem desfalques confirmados.

Benfica:

FC Shakhtar

David Neres (lesionado)

Quando é?

JOGO Midtjylland x Benfica DATA Terça-feira, 9 de agosto de 2022 LOCAL Cepheus Park Randers - Dinamarca HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Midtjylland

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 4 x 1 Midtjylland Champions League 02 de agosto de 2022 Lyngby 3 x 3 Midtjylland Campeonato Norueguês 05 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Midtjylland x Benfica Champions League 09 de agosto de 2022 14h45 (de Brasília) Horsens x Midtjylland Campeonato Norueguês 12 de agosto de 2022 14h00 (de Brasília)

Benfica

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 4 x 1 Midtjylland Champions League 02 de agosto de 2022 Benfica 4 x 0 Arouca Campeonato Português 05 de agosto de 2022

Próximas partidas