Michael sobre Renato Gaúcho: "me fez sentir amado"

Principal destaque do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Michael, que anotou 14 gols na competição, é o único representante do time vice-campeão brasileiro no Prêmio Brasileirão 2021.

Dono do gol mais bonito e disputando o prêmio de "Craque da Galera" o jogador falou sobre a volta por cima no clube e colocou Renato Gaúcho como figura principal em sua recuperação dentro da equipe.

Mais artigos abaixo

"Eu era um atleta que era desacreditado por boa parte da torcida, mas também por mim, por treinadores e aí o Renato chegou, me deu confiança, me deu carinho, me fez sentir amado. Me fez sentir ser um jogador novamente. Na época que eu estava no Goiás também desenvolvia um bom futebol, mas no meio do caminho eu perdi, estava escondindo não sei aonde e graças a Deus agora estou vivendo uma fase que é das melhores da minha vida esportivamente e eu só espero crescer para que eu possa ajudar o nosso Mengão mais ainda".

Michael também fez questão de destacar o aprendizado com as críticas e o apoio do elenco rubro-negro.

"Você joga pedra em árvore que não dá fruto? Ninguém joga. Então, quando as pessoas falavam para mim algumas coisas eu sabia que eles estavam querendo aquele jogador do Goiás, por isso eu não achei ruim. Eu peguei isso como incentivo. Eu aprendi muito com meus erros. Eu vou errar, mas eu não vou deixar de tentar. Tenho que agradecer muito ao Flamengo a esse elenco que me ajudou e me proporcionou muitas coisas boas".